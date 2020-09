Promozione, il calendario: si parte con il derby Veloce-Legino

Savona. Nella stagione 2020/2021 il campionato regionale ligure di Promozione mantiene il consueto format, con due raggruppamenti da sedici squadre ciascuno. Oggi sono stati redatti i calendari; si comincerà a giocare domenica 4 ottobre.

Il Ceriale esordirà sul terreno di casa contro il Via dell’Acciaio, così come il Celle Riviera contro la Voltrese. Il debutto in Promozione del Soccer Borghetto sarà in trasferta, con la Golfo Dianese. Nel turno inaugurale ci sarà subito il derby di Savona tra Veloce e Legino.