Presunti abusi di don Nello Giraudo, la Rete l’Abuso: “La diocesi di Savona citata in giudizio, il 1^ ottobre l’udienza civile”

Savona. È fissata per il 1° ottobre a Savona l’udienza civile che vede le presunte vittime dell’ex sacerdote Nello Giraudo citare in giudizio la diocesi di Savona. A comunicarlo è la Rete L’Abuso.

Secondo l’associazione, il procedimento rappresenta “un precedente storico per l’Italia, che fino ad oggi non aveva mai valutato l’indennizzo di vittime di preti pedofili in assenza una condanna penale”.

“La Diocesi di Savona e i suoi vescovi, prima Vittorio Lupi, poi Caloggero Marino, si erano sempre rifiutati persino di riconoscere gli abusi del Giraudo, ben dettagliati dal 1980 persino negli archivi diocesani, anche a fronte del suo patteggiamento del 2012, in favore di una sola delle vittime note, non ancora penalmente prescritta”.

“Le parole del Gip Fiorenza Giorgi nell’archiviazione dell’allora vescovo di Savona Dante Lafranconi (salvato dalla prescrizione) furono durissime: ‘La disposta archiviazione nulla toglie alla pesantezza della situazione palesata dalle espletate indagini dalle quali è emerso come la estrema gravità delle condotte criminose del Giraudo non fosse stata per nulla considerata; dai documenti, perfettamente in linea con l’atteggiamento omissivo del Lafranconi, risulta – è triste dirlo – come la sola preoccupazione dei vertici della Curia fosse quella di salvaguardare l’immagine della diocesi piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima e come principalmente (per non dire unicamente) per tale ragione l’allora vescovo di Savona non aveva esercitato il suo potere-dovere di controllo sui sacerdoti e di protezione dei fedeli. Altrettanto triste è osservare come, a fronte della preoccupazione per la ‘fragilità’ e la ‘solitudine’ del Giraudo e il sollievo per il fatto che nulla è trapelato sui giornali, nessuna espressione di rammarico risulta dai documenti agli atti a favore degli innocenti fanciulli affidati alle cure del sacerdote e rimasti vittime delle sue ‘attenzioni’”.

“Di qui il precedente storico in quanto il giudice ha deciso di procedere nel giudizio, nominando un perito di fiducia che presterà giuramento nell’udienza del 1° ottobre”.

La difesa della vittima è assegnata all’avvocato Elena Peruzzini, vice presidente della Rete L’Abuso che nomina come perito di parte (ctp) la dottoressa Luisa D’Aniello, da anni consulente dell’associazione.