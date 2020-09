Polisportiva del Finale: ricomincia insieme a noi!

La Polisportiva del Finale, annuncia la ripartenza delle attività per la stagione sportiva 2020-2021!

Alla luce dei molti interventi, che sono stati fatti sui diversi impianti sportivi, utilizzati dalle sezioni e dai settori della Polisportiva del Finale, ecco la comunicazione della ripartenza delle nostre attività, che si svolgeranno nella massima sicurezza, tenendo conto dei nuovi protocolli per il contrasto della diffusione del Coronavirus.

La Polisportiva, infatti, non si è fermata, ed anzi, i mesi estivi sono serviti per effettuare lavori di manutenzione, pulizia, igienizzazione e riverniciatura degli impianti sportivi. Il messaggio che l’ Associazione vuole trasmettere ai nostri ragazzi e alle loro famiglie è che la nostra Polisportiva è un luogo sicuro per fare sport, e fare sport, come abbiamo sempre detto, è importante per la salute degli adulti e dei bambini.

Per tutte le informazioni sulle attività che vi proponiamo, potete contattarci al numero 019-4508237, scrivere una mail a: info@polisportivadelfinale.it o visitare il nostro sito internet www.polisportivadelfinale.it dove trovate l’elenco e i contatti dei dirigenti di tutte le nostre sezioni e dei nostri settori. Vi aspettiamo!! Siamo sicuri di poter trovare lo sport che fa per voi!!!!

Polisportiva del Finale, “Uno Sport per Tutti”!!!!!!