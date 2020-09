Pietra Ligure. Giornata di festa, oggi a Pietra Ligure per i volontari di Pietra Soccorso e per tutti i loro concittadini. Questa mattina, infatti, in piazza San Nicolò si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi mezzi.

Dopo la Santa Messa alle 9.45, alle 10.30 si è tenuta la benedizione. Alle 11, poi, il saluto del presidente della pubblica assistenza e delle varie autorità.

Galleria fotografica Pietra Soccorso, inaugurati i nuovi mezzi









Presenti anche delegazioni di altre pubbliche assistenze della provincia e dei vigili del fuoco.

Le immagini della piazza