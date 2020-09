Pietra Ligure. Ancora due innesti per il Pietra Ligure, che domani tornerà in campo per la terza ed ultima partita della Coppa Italia di Eccellenza, ospite dell’Albenga.

Giocheranno con la maglia biancoceleste Fabio Rossi, difensore classe 1987, e Santiago Szerdi, centrocampista classe 1993.

Foto 2 di 2



Rossi, dopo una lunga militanza nell’Albenga, dalla Prima Categoria all’Eccellenza, aveva giocato con il Pietra già nella stagione 2018/2019; lo scorso anno era al Ceriale.

Szerdi, argentino, ha iniziato a giocare nel Los Andes dove nella stagione 2012/2013 ha esordito nella Tercera Divisiòn. Nel 2015 è passato allo Sportsman de Carmen de Areco, nel 2016 al Claypole, nel 2017 al Liniers, dov’è rimasto fino all’estate 2019, quando è passato alla Loanesi.

“La società da il benvenuto nella famiglia biancoceleste ai ragazzi, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni” dichiara la dirigenza pietrese.