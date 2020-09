Peggioramenti da mercoledì: settimana di pioggia sulla Liguria. E venerdì rischio allerta

Liguria. L’autunno che inizierà ufficialmente con l’equinozio del 22 settembre, cioè domani, partirà all’insegna del brutto tempo, e nel corso della settimana, con buone probabilità, avremo anche i primi fenomeni dall’intensità tipica della stagione.

La perturbazione in arrivo dall’Atlantico, infatti, troverà sul continente diversi fulcri di bassa pressione, di cui uno ben centrato sulla nostra regione: il fronte freddo non incontrerà quindi grandi resistenze a superare l’arco alpino e le catene montuose della nostra regione, arrivando a incontrare il caldo mar tirreno presso le coste liguri, come già sta facendo in queste ore.

Il risultato sarà il classico fronte di convergenza tra masse d’aria di diverse temperature e di pressione, che proprio sulla Liguria e sul mar Ligure potrebbero scaricare il loro potenziale: già da ieri a largo delle nostre coste abbiamo avuto diverse concentrazioni temporalesche, con una vera e propria tempesta di fulmini poco più a nord della Corsica, e robuste precipitazioni sul ponente.

Ma il fulcro di questa prima ondata di brutto tempo lo avremo con ogni probabilità nella giornata di venerdì, soprattutto nel centro levante della regione, dove i vari modelli previsionali stanno convergendo nell’individuare un grosso fronte perturbativo, che potrebbe portare fenomeni anche intensi tra Genova e lo spezzino, a partire dalle prime ore della mattina.

Già da domani, però, il maltempo potrebbe intensificarsi, con un primo spunto più intenso nella giornata di mercoledì: come spesso accade in queste situazioni sarà il vento a influire in maniera decisa sull’area in cui la perturbazione potrebbe ‘picchiare’ maggiormente, e per quanto tempo. Nelle prossime ore i modelli previsionali saranno più precisi nel tratteggiare gli scenari attesi per i prossimi giorni.