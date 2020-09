Pallavolo, i calendari: debutto casalingo per l’Acqua Calizzano Carcare

Carcare. Sono stati redatti i calendari provvisori dei campionati nazionali di Serie B. I calendari definitivi saranno pubblicati lunedì 5 ottobre. La regular season prenderà il via sabato 7 novembre 2020 e si concluderà sabato 1 maggio 2021.

In Serie B1 femminile sono 60 le squadre al via, 5 i gironi per un totale di 660 gare. Le prime classificate di ciascun girone (5 squadre) saranno promosse in Serie A2. Si qualificheranno ai playoff promozione le seconde classificate. La migliore seconda classificata, come da classifica avulsa della regular season, accederà direttamente alla fase 2 al termine della quale si conoscerà il nome della squadra promossa in Serie A2. Retrocederanno in Serie B2 le ultime tre di ciascun girone.

Clicca qui per consultare il calendario della Serie B1 femminile.

In Serie B maschile ci sono 117 squadre al via, suddivise in 10 gironi per un totale di 1.254 partite. Al termine della prima fase si qualificheranno ai playoff promozione le prime e le seconde classificate (totale 20 squadre) che daranno vita alla seconda fase che decreterà le promosse in Serie A3. Retrocederanno in Serie C le formazioni classificate al decimo, undicesimo e dodicesimo posto di ciascun girone.

Clicca qui per consultare il calendario della Serie B maschile.

In Serie B2 femminile sono 144 le squadre ai nastri di partenza in 12 gironi per un totale di 1.584 partite. Conclusa la regular season, le prime classificate (12) di ciascun girone saranno promosse in Serie B1, le 12 seconde classificate si sfideranno in match di andata e ritorno che daranno vita alla seconda fase con le sei squadre vincenti che saranno anch’esse promosse in B1. Retrocederanno in Serie C le ultime tre classificate di ciascuna pool.

Clicca qui per consultare il calendario della Serie B2 femminile.

L’Acqua Calizzano Carcare, che giocherà le partite casalinghe alle ore 21 del sabato, debutterà tra le mura amiche sabato 7 novembre contro la MV Impianti BZZ Piossasco; sette giorni dopo sarà ospite della BlueTorino Valentino Volpianese a Volpiano.