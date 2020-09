Pallanuoto agonistica e non, stage gratuiti organizzati dalla Rari Nantes Savona

Savona. Prenderanno il via lunedì 21 settembre gli stage gratuiti di pallanuoto organizzati dalla Rari Nantes Savona, aperti a maschi e femmine, curati dal settore tecnico della società biancorossa guidato dal direttore tecnico Alberto Angelini.

Il primo è uno stage di pallanuoto pre agonistica riservato ai nati e alle nate tra il 2010 e il 2015 compresi.

Gli allenamenti si svolgeranno nella piscina comunale Carlo Zanelli in corso Colombo 3 a Savona nei seguenti giorni ed orari.

Prima settimana

Lunedì 21 settembre dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Martedì 22 settembre dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Mercoledì 23 settembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00

Giovedì 24 settembre dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Venerdì 25 settembre dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Seconda settimana

Lunedì 28 settembre dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Martedì 29 settembre dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Mercoledì 30 settembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00

Giovedì 1 ottobre dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Venerdì 2 ottobre dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Il secondo è uno stage di pallanuoto non agonistica, denominato “Pallanuoto per Passione”, riservato ai maschi ed alle femmine nati/e tra il 2005 e il 2012 compresi. Anche in questo caso gli allenamenti si svolgeranno nella piscina comunale Carlo Zanelli in corso Colombo 3 a Savona nei seguenti giorni ed orari.

Prima settimana

Mercoledì 23 settembre dalle ore 14,30 alle ore 15,30

Sabato 26 settembre dalle ore 13,30 alle ore 14,30

Seconda settimana

Mercoledì 30 settembre dalle ore 14,30 alle ore 15,30

Sabato 3 ottobre dalle ore 13,30 alle ore 14,30

Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una mail a info@rarinantes.sv.it.