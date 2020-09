Alassio. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre la Pallacanestro Alassio ha organizzato in alta Val Bormida un camp interno coinvolgendo più di trenta partecipanti suddivisi in tre gruppi di allenamento che ha regalato tante soddisfazioni al sodalizio gialloblù rinnovando un appuntamento che prosegue da oltre dieci anni.

“Non era facile – spiegano i dirigenti della società alassina -, siamo stati indecisi fino all’ultimo per via di questa brutta pandemia, non avevamo la possibilità di andare nella nostra solita struttura, c’erano tante formalità da risolvere e molti di noi erano ormai rassegnati a non fare nulla ma alla fine abbiamo deciso di provarci: un semplice messaggio sui gruppi delle nostre squadre dai 12 anni in su rivolto solo agli associati e senza tanta pubblicità (ci è spiaciuto molto non estendere l’invito ai più piccoli e a chi, pur giocando in altre società, ci aveva dato fiducia gli anni scorsi ma siamo convinti che venga capito il motivo e l’augurio è di rivederci la prossima estate) con la proposta di fare quattro giorni in albergo, allenarci tra Bardineto e Calizzano, stare insieme, rispettare le regole e seguire i protocolli”.

La risposta è andata oltre le aspettative con più di trenta partecipanti, tre gruppi di allenamento e la gioia di aver fatto qualcosa che possa restare nei ricordi belli di questo anno “molto particolare”.

“Grazie a chi ci ha creduto, grazie alle famiglie per la fiducia, grazie ai ragazzi e alle ragazze, grazie agli allenatori, grazie alle tante persone venute a salutarci una volta saputo che eravamo in alta Val Bormida in questi quattro giorni. Ma ora – concludono – non ci fermiamo e siamo già pronti per la nuova stagione cestistica che vedrà iniziare i vari gruppi da metà settembre”.

La Pallacanestro Alassio, dopo questa bellissima esperienza, non sta con le mani in mano ma è già pronta per la nuova stagione e apre le iscrizioni a chi ha dai 4 anni in su con le categorie che saranno tutte coperte, dal minibasket alle giovanili e fino alla squadra senior; a breve ci saranno anche interessanti novità a livello di collaborazioni.

Per informazioni sul nuovo anno è possibile contattare Fabio al 3391383659, Laura al 3392737608, Betta al 3338564688 oppure scrivere via email a pallacanestroalassio@virgilio.it.