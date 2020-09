In occasione delle tappe pietresi dell’Enduro World Series 2020 e della gara del nuovo format dedicato alle mountain bike elettriche, il Comune di Pietra Ligure ha inaugurato tre colonnine di ricarica per e-bike.

Le tre infrastrutture di ricarica Etraction, installate con il supporto di Egea e dislocate a Ranzi, al Rifugio Pian delle Bosse e in prossimità del Monumento ai caduti per la Patria sul lungomare Don G. B. Bado, offrono 4 prese IP 66 e permettono la ricarica completamente gratuita di 4 e-bike contemporaneamente.

Le postazioni, utilizzabili anche dai portatori di handicap per ricaricare le carrozzine o altri dispositivi di mobilità elettrica, sono realizzate in tessuto “theBreath”, capace di trattenere le particelle nocive presenti nell’aria e avranno anche il compito di monitorare la qualità dell’aria, grazie al prelevamento di campioni di questo tessuto speciale che verranno analizzati con specifici test.

Sempre nel quadro del progetto di mobilità e turismo sostenibile promosso dall’amministrazione comunale di Pietra Ligure, sono, inoltre, in fase di realizzazione, con il supporto di Enel X, due postazioni per la ricarica di auto e moto elettriche, ubicate in piazzale Geddo e sulla S.S. Aurelia, nel parcheggio antistante l’Unità spinale dell’Ospedale Santa Corona.

“Con oggi si aggiunge un bel tassello al progetto di “smartcity” fortemente voluto dalla nostra amministrazione e si compie un passo importante verso la realizzazione di una città “intelligente” e realmente a misura di cittadino e delle sue esigenze – esordisce l’assessore all’innovazione tecnologica e smartcity Marisa Pastorino – Un città pensata per offrire alta vivibilità ma anche sviluppo economico e capace di sfruttare al meglio l’evoluzione tecnologica per migliorare sensibilmente i servizi offerti nei settori dell’energia, dell’ informazione e comunicazione, delle infrastrutture, della mobilità, della sicurezza, dell’ambiente, del turismo” conclude Pastorino.

“L’elettricità è un combustibile pulito e costruire infrastrutture di ricarica favorisce la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, siano essi biciclette, moto o auto, nelle nostre città, con grandi vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e anche di riduzione dell’inquinamento acustico – commenta l’assessore alle attività produttive e ambiente Maria Cinzia Vaianella –. L’attenzione della nostra amministrazione verso infrastrutture di mobilità sostenibile e per lo sviluppo e qualificazione del territorio in senso “eco friendly” oggi si concretizza in un bel risultato che sarà integrato a breve con la realizzazione delle colonnine dedicate alla ricarica di auto e moto elettriche in piazzale Geddo e nell’area di parcheggio di via XXV Aprile” conclude Vaianella.

“In questi giorni Pietra Ligure ospita per la prima volta ben due prove dell’Enduro World Series 2020, di cui una gara del nuovo format dedicato alle mountain bike elettriche e occasione migliore non poteva esserci per tenere a battesimo questo servizio completamente gratuito e che rappresenta un risorsa in più per il turismo outdoor e per un turismo sostenibile – dichiara il vice sindaco e assessore al turismo e allo sport Daniele Rembado –. Con questa iniziativa, che è soltanto l’inizio della realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, non solo promuoviamo l’uso di energia pulita lungo i nostri sentieri, favorendo un approccio finalizzato all’efficienza energetica, ma vogliamo migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e dei nostri ospiti e puntare a rendere il nostro territorio sempre più appetibile per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta” conclude Rembado.

“Con oggi inizia un’evoluzione importante per il nostro territorio di cui siamo molto orgogliosi, un passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti in tema di mobilità e turismo sostenibile – chiosa il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi –. Gli investimenti fatti in questo nostro primo anno di mandato e quelli che continuiamo e continueremo a fare in questa direzione sono sostanziali e incideranno sempre più sulla qualità dei servizi, sulla tutela dell’ambiente e del territorio e sullo sviluppo di nuove tecnologie applicate allo potenziamento dell’offerta turistica e dell’accoglienza, con lo sguardo puntato al futuro ma saldamente avviati su un percorso quotidiano che oggi coglie un bel risultato per il quale ringrazio l’intraprendenza di tutta la mia squadra e le realtà imprenditoriali che ci hanno supportato” conclude il sindaco.