Orsero, il cda approva i dati semestrali: ricavi +5,7%, utile di 6 milioni di euro

Albenga. Il Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (“Orsero”), società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento Star, e holding dell’omonimo Gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi (il “Gruppo”), ha approvato ieri i Dati Economico – Finanziari Consolidati al 30 giugno 2020 e confermato la guidance FY 2020.

Raffaella Orsero, CEO del Gruppo, ha commentato: “Siamo soddisfatti dei buoni risultati del primo semestre 2020 e siamo confidenti di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi nonostante il permanere di una situazione socioeconomica incerta a causa della pandemia da Covid19. Grazie all’impegno, alla dedizione e al duro lavoro di tutte le nostre persone l’operatività della nostra catena distributiva non si è mai bloccata e siamo sempre riusciti a soddisfare i picchi di domanda che si sono via via verificati. La pandemia ha repentinamente modificato la domanda ma fortunatamente le richieste della grande distribuzione organizzata e la domanda dei piccoli dettaglianti hanno compensato la sensibile riduzione della domanda del settore della ristorazione. Grazie a questi risultati possiamo continuare a perseguire la crescita del business non solo organicamente ma anche valutando acquisizioni”.

Matteo Colombini, CFO e co-CEO, ha commentato: “Il primo semestre si chiude con risultati positivi e solidi, specie a fronte di un contesto operativo molto complesso e caratterizzato dalla pandemia. Il Gruppo sta cogliendo i frutti del lavoro svolto negli ultimi anni e degli importanti investimenti effettuati sia sul fronte della crescita organica che per linee esterne. Guardiamo al futuro con fiducia con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il nostro modello di business”.

DATI ECONOMICI CONSOLIDATI DI SINTESI AL 30 GIUGNO 2020

I Ricavi Netti, pari a circa € 520,8 milioni, evidenziano un incremento dell’5,7% circa rispetto ai ricavi netti al 30 giugno 2019 pari a € 492,9 milioni. Il miglioramento è legato sia alla solida crescita della BU Import & Distribuzione spinta dall’andamento positivo delle società italiane e francesi, sia al positivo contributo della BU Shipping.

L’Adjusted EBITDA7, pari a € 23,5 milioni evidenzia un incremento del 22% circa rispetto ai € 19,3 milioni dell’anno precedente (+31,3% escludendo l’effetto IFRS 16). L’Adjusted EBIT8 pari a € 10,9 milioni, riporta una considerevole crescita pari al 42,3% circa rispetto al 30 giugno 2019 pari a € 7,7milioni.

Il Risultato Netto Adjusted9 è pari ad un utile di € 6,2 milioni rispetto ad un utile di €1,1 milioni al 30 giugno 2019 evidenziando un incremento di € 5,1 milioni come conseguenza dell’aumento della marginalità del semestre.

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI DI SINTESI AL 30 GIUGNO 2020

Il Patrimonio Netto Totale è pari a € 154,7 milioni con un incremento di circa € 3,8 milioni rispetto al Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019 pari a €150,9 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta 10 è pari € 119,1 milioni rispetto a €126,9 milioni al 31 dicembre 2019. Il miglioramento, pari ad un decremento di € 7,8 milioni, come effetto netto tra: (i) l’incremento dovuto al valore di acquisto di immobili strumentali al core business, effettuato ad inizio anno, per € 17,8 milioni più che compensato dallo stralcio del relativo valore del diritto d’uso ex IFRS 16 per € 27,5 milioni, (ii) gli investimenti del periodo per circa € 9 milioni (di cui 1,9 relativi a maggiori diritti d’uso IFRS 16) e (iii) la generazione di cassa complessiva pari a circa € 7 milioni legata alla positiva contribuzione della gestione reddituale parzialmente bilanciata dall’incremento del CCN commerciale dovuto alla stagionalità del business e alla significativa crescita dei ricavi.