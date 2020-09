Nuovo casello autostradale a Finale e park di interscambio: lavori ad inizio 2021

Finale Ligure. Salvo intoppi nell’iter di affidamento della gara di appalto, i lavori per il nuovo casello autostradale di Finale Ligure e il nuovo park di interscambio dovrebbero iniziare ad inizio 2021. L’investimento complessivo di Autofiori ammonta a 2 mln di euro.

E’ già stata pubblicata la gara di appalto e ora si attende l’esito finale in vista dell’inizio del cantiere, che avrà una durata di quasi due anni.

L’intervento sarà successivo a quello attualmente in corso per la realizzazione della nuova rotonda all’altezza dello svincolo per il casello finalese, che dovrebbe concludersi a dicembre, prima delle vacanze di Natale.

Da gennaio in poi, secondo le tempistiche più probabili, Autofiori darà l’ok definitivo per l’opera che prevede una azione a monte dell’attuale struttura, con la demolizione e ricostruzione in toto del casello, oltre all’ampliamento della pensillina per una corsia riservata ai soli clienti dotati di Telepass. Questo dovrebbe agevolare il flusso veicolare in entrata ed in uscita.

Altro punto chiave del progetto il nuovo parcheggio di interscambio da 40 posti per auto e moto, necessario considerata l’attuale situazione che vede un solo corridoio, con capacità limitate e con problemi di sicurezza.

L’intervento ad Autofiori era da tempo stato sollecitato dalle amministrazioni comunali del comprensorio finalese, in relazione al flusso di utenti molto elevato e ai disagi che si creano nei periodi di esodo e controesodo estivo, così come durante ponti e festività di vario genere.