Nuova illuminazione all’Olmo-Ferro, il ringraziamento del Celle Rivera Calcio

Celle Ligure. Il campo sportivo Olmo-Ferro ha un rinnovato impianto di illuminazione. Una miglioria utile per l’atletica leggera e per le due società calcistiche che ne usufruiscono: Celle Rivera e Varazze Don Bosco.

A tale proposito, “il Celle Rivera Calcio ringrazia l’amministrazione comunale per la sostituzione dei corpi illuminati con nuove lampade a Led, ed in particolare ritiene doveroso ringraziare per la disponibilità e la competenza, tutto il team della Siram Veolia che ha eseguito il lavoro, la costante collaborazione tra il gestore dell’impianto e la ditta, ha fatto sì che si creasse il minor disagio possibile durante le lavorazioni. Ora possiamo dire di essere illuminati a giorno!“.