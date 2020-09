Non solo Regionali, ma anche Comunali 2020: nel savonese si vota a Zuccarello ed è sfida a 3

Zuccarello. Non solo elezioni Regionali 2020 benché la campagna elettorale per quest’ultime risulti particolarmente accesa. Nel savonese, infatti, si gioca un’altra partita: le elezioni Comunali 2020, che coinvolgono il solo comune di Zuccarello.

Nel piccolo e storico borgo, i circa 300 abitanti sono pronti ad andare alle urne i prossimi 20 e 21 settembre, per una “partita” che si giocherà a 3.

In lizza per la poltrona di sindaco ci sono il primo cittadino uscente Claudio Paliotto con “Uniti per Zuccarello collaborazione e sviluppo”, che vinse le elezioni nel 2015 con il 75.39% dei voti; Luca Dalmasso con “Zuccarello che cambia” (leggi qui) e Davide De Lorenzo con “L’altra Italia”.