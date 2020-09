Nazionale olimpica, Chiara Rebagliati in raduno con le azzurre

Savona. La Nazionale italiana olimpica torna al lavoro per iniziare a pensare all’intensissimo 2021. Diciassette azzurri sono in raduno a Cantalupa, da martedì 1 settembre, e vi resteranno fino a lunedì 7 settembre: è il secondo appuntamento per Nespoli e compagni dopo la fine delle restrizioni per il Covid-19. L’estate della Nazionale si era aperta a metà luglio con il raduno che aveva portato alla gara tutta azzurra del Torneo della Ripartenza.

Nel maschile il raduno è iniziato già il 29 agosto per i giovani Federico Musolesi (Castenaso Archery Team) e Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca), mentre saranno a Cantalupa fino a domani Mauro Nespoli e Michele Frangilli, entrambi dell’Aeronautica Militare. Gli altri convocati sono gli avieri Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Marco Morello e Luca Melotto, a chiudere la lista è Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia).

Nel femminile la chiamata azzurra è arrivata per Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, portacolori delle Fiamme Oro, e per le arciere dell’Aeronautica Militare Vanessa Landi, Tanya Giada Giaccheri ed Elena Tonetta, che sarà in raduno fino adoggi. Sotto l’occhio attento dei tecnici azzurri lavoreranno anche la savonese Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Karen Hervat (Trieste Archery Team) e Laura Baldelli (Arcieri Augusta Perusia).

Lo staff azzurro a Cantalupa sarà composto dal coordinatore tecnico Sante Spigarelli, dal suo assistente Giorgio Botto, dai tecnici Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli, dal preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti, dal fisioterapista Andrea Rossi e dallo psicologo Manolo Cattari.