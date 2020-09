Moria di tortore ad Albissola Marina, accertamenti per individuare i responsabili

Albissola Marina. Preoccupazione della Protezione Animali per un’improvvisa moria di tortore verificatasi ieri in via delle Industrie ad Albissola Marina.

A trovare gli animali sono stati alcuni passanti, che hanno avvertito i volontari dell’Enpa che, però, non hanno trovato soggetti ancora vivi da soccorrere.

Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa hanno avviato gli accertamenti per individuare le cause dei decessi egli eventuali responsabili; al momento non vi sono ancora spiegazioni e tutte le ipotesi vengono attentamente vagliate. Chi potesse dare in formazioni utili è pregato di inviare una mail a savona@enpa.org.