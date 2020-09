Millesimo. Giornata decisamente positiva, lunedì 24 agosto, al Comunale di Millesimo per bambini e ragazzi del settore giovanile dell’Asd Millesimo Calcio.

Juri Monzani, allenatore Uefa B e parte dello staff tecnico di Inter Campus, ha dedicato un’intera giornata ai piccoli giallorossi con allenamenti ludici, specifici ed alternativi. “È stato davvero bello vedere i bambini e i loro genitori felici e sorridenti a fine giornata – affermano i dirigenti della società calcistica -. A conclusione del tutto, Juri, ha tenuto un incontro con la cittadinanza alla presenza del sindaco e di altre istituzioni del Comune di Millesimo. Ringraziamo di cuore Juri Monzani per la disponibilità, la professionalità e il comportamento dimostrati ieri, sicuri di riaverlo presto con noi”. All’insegna del motto coniato da Edy Amendola: “Non vogliamo creare campioni, ma bambini felici“.

Domani, venerdì 4 settembre, nuovo appuntamento in casa giallorossa. Alle ore 20,30 al campo Comunale andrà in scena la sfida tra il Millesimo e gli amici di MillesyWood. Sarà una partita a scopo benefico: i ragazzi e la società Asd Millesimo Calcio hanno organizzato insieme agli amici di Millesywood questa serata per dare anche loro un piccolo contributo alla propria comunità, devolvendo il ricavato dell’incontro alla casa di riposo “A. e L. Levratto” di Millesimo. L’ingresso sarà ad offerta libera.

