Liguria. Venerdì con l’alta pressione ben presente sulla nostra regione, ma da sabato correnti più umide determineranno un generale aumento della nuvolosità. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 18 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità sparsa sui versanti padani, cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo la fascia costiera. Nel pomeriggio nubi sparse sui rilievi dell’entroterra, sempre sereno o poco nuvoloso lungo le coste.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, temporanea rotazione da ovest/sud-ovest nel pomeriggio.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min 20/24°C, max 27/31°C

Interno: min 9/18°C, max 24/29°C

Previsioni valide per: sabato 19 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: nel corso della giornata nuvolosità in graduale aumento sull’intera regione.

Venti: deboli da nord in mattinata, poi rotazione dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso sui settori occidentali.

Temperature: in calo soprattutto nei valori massimi.

Tendenza per: domenica 20 settembre 2020

Nuvolosità in ulteriore aumento, non si esclude qualche piovasco verso sera. Temperature su valori stabili.