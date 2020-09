Liguria. Pressione in deciso aumento nei prossimi giorni sul Mediterraneo centro-occidentale. Per la Liguria tutto questo si traduce ad un ritorno della stabilità e di un caldo decisamente più sopportabile. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 2 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: poco nuvoloso al mattino, salvo qualche velatura in transito ai lati della regione; in giornata instabilità pomeridiana sui rilievi, più diffusa su Alpi Liguri in sconfinamento lungo le vallate imperiesi e localmente sino alla costa; altrove più stabile e soleggiato con qualche piovasco o breve rovescio temporalesco limitato all’Appennino orientale.

Venti: a regime di brezza, più tesa da ENE su Capo Mele in nottata e da ponente-maestrale a metà pomeriggio sulla costa spezzina.

Mari: localmente mosso al mattino il bacino occidentale, specie al largo di Capo Mele, poco mosso altrove.

Temperature: minime in ulteriore calo sul settore centrale a fondovalle (valori inferiori alla media del periodo); stazionarie le massime.

Costa: min 14/19°C, max 23/26°C

Interno: min 5/14°C, max 20/26°C

Previsioni valide per: giovedì 3 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: stabile e soleggiato sulla costa; nubi addossate sul versante dell’appennino già tra la notte mattino; durante la giornata possibili deboli episodi di instabilità limitati alle Alpi Liguri e all’appennino orientale.

Venti: deboli a regime di brezza, salvo temporanei rinforzi da nord al primo mattino sul settore centrale

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve aumento.

Tendenza per: venerdì 4 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: riprende vigore l’alta pressione, tipiche condizioni anticicloniche: cielo sereno, brezze deboli e temperature in aumento.