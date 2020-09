Liguria. Ancora 24-36 ore di surriscaldamento da compressione dovuti al mantenimento di una pressione elevata al nord dell’arco alpino. Successivamente il possente anticiclone continentale andrà a smorzarsi; nel contempo il livellamento della pressione porrà fine alla fase di caldo eccezionale per periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 15 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: velature diffuse in un contesto soleggiato e asciutto come in questi giorni.

Venti: permangono settentrionali moderati o tesi fino a metà mattinata, specialmente sul ponente; in giornata timide brezze di mare potranno fare la loro comparsa tra il Tigullio e lo Spezzino.

Mari: mosso al mattino al largo e su costa ovest, moto ondoso in rapida diminuzione. Poco mosso o quasi calmo dalla sera.

Temperature: In ulteriore lieve aumento le minime, in calo le massime a fondovalle e sulla costa.

Costa: min 22/26°C, max 30 /33°C

Interno: min 12/19°C, max 27/30°C

Previsioni valide per: mercoledì 16 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: nuvolosità irregolare in transito al mattino sul settore centrale, in giornata tempo stabile e soleggiato.

Venti: da nord al mattino, al più moderati. A seguire brezze.

Mari: poco mosso o quasi calmo.

Temperature: in calo nei valori massimi, specie sulla costa.

Tendenza per: giovedì 17 settembre 2020

Condizioni stazionarie, temperature più consone al periodo.