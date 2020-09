Liguria. Correnti umide atlantiche si fanno via via sempre più vicine. Tra oggi e venerdì è prevista un’intensa ondata di maltempo con temporali, venti intensi e mareggiate. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 23 settembre 2020

Avvisi: Questa mattina possibili temporali sul settore centro-orientale, con probabile maggior coinvolgimento del Golfo Paradiso e del Golfo del Tigullio e relative aree interne, dove si prevedono gli accumuli maggiori. Dal pomeriggio rinforzo del Libeccio sul ponente e al largo.

Cielo e Fenomeni: Fin dalle prime ore della notte possibili temporali in spostamento dal Genovese verso levante. Al mattino questi temporali potrebbero stazionare maggiormente tra il Golfo Paradiso e Tigullio e relative aree dell’entroterra, in particolare tra la Valfontanabuona e la Val Trebbia. A ponente, invece, ampie schiarite nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, mentre sul settore occidentale prosegue il tempo variabile, sul centro-levante avremo ancora possibili rovesci.

Venti: al mattino moderati da nord sul capoluogo, da sud-est sul levante e deboli altrove. Nel pomeriggio rinforzo del Libeccio sul ponente e al largo.

Mari: mosso al mattino, molto mosso dal tardo pomeriggio per onda da sud-ovest.

Temperature: stazionarie o in leggero calo.

Costa: min 16/19°C, max 20/25°C

Interno: min 10/15°C, max 17/21°C

Previsioni valide per: giovedì 24 settembre 2020

Avvisi: forti temporali sul centro-levante dalla sera. Libeccio in aumento fino a forte sul Mar Ligure dal pomeriggio-sera.

Cielo e Fenomeni: al mattino possibili rovesci tra Tigullio e Spezzino. Tempo più clemente a ponente. Dal tardo pomeriggio aumento dell’instabilità con possibili forti temporali sul settore centro-orientale (evoluzione da confermare nel dettaglio).

Venti: già impostato da sud-ovest al largo, tende a rinforzare dal pomeriggio come da avviso; variabile a levante al mattino, accelerazioni nelle situazioni temporalesche.

Mari: molto mosso.

Temperature: in diminuzione di qualche grado, specie a levante.

Tendenza per: venerdì 25 settembre 2020

Avvisi: Intensi temporali sul centro-levante a partire dalla notte, tendenti ad esaurirsi nel corso della mattinata. Burrasca forte di Libeccio su tutto il Mar Ligure con mare agitato.

Cielo e Fenomeni: forti temporali nella notte e primo mattino sul settore centro-orientale. Assenza di fenomeni a ponente. Nel pomeriggio tendenza a schiarite anche se in un contesto che resterà instabile (evoluzione da confermare nel dettaglio).