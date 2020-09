Liguria. Da domani tornano a farci visita flussi umidi meridionali in attesa del vero peggioramento previsto tra venerdì e sabato. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 30 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: in mattinata graduale aumento della nuvolosità soprattutto sul settore centro-occidentale. Non escludiamo anche locali sgocciolii. Nel corso del pomeriggio avremo parziali schiarite anche se rimarremo in un contesto di variabilità.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mosso.

Temperature: in leggero aumento, in particolare nei valori minimi.

Costa: min 14/17°C, max 20/23°C

Interno: min 5/10°C, max 17/21°C

Previsioni valide per: giovedì 1 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: nuvolosità più compatta sul settore centro-orientale dove non escludiamo qualche acquazzone. Maggiori schiarite a ponente. Nel corso della pomeriggio generale aumento della nuvolosità.

Venti: tesi da sud-ovest

Mari: poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 2 ottobre 2020

Avvisi: Forti temporali. Cumulate maggiori previste nelle aree interne dell’Imperiese e del Genovese. Prestare attenzione a possibili allagamenti, frane e/o smottamenti. Burrasca di ostro porta mare agitato.

Cielo e Fenomeni: graduale intensificazione dei fenomeni nel corso della giornata. Previsti forti temporali su gran parte della regione; vento in rinforzo fino a burrasca da sud (evoluzione da confermare in dettaglio).