Liguria. Il rinforzo dell’alta pressione ci regalerà due giorni maggiormente stabili e soleggiati sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 8 settembre 2020

Avvisi: venti fino a forti da nord specie in mattinata.

Cielo e Fenomeni: al mattino nubi basse sui versanti padani e sulle cime appenniniche che fanno da spartiacque al versante marittimo, non si escludono anche locali piovaschi soprattutto sul settore centro-occidentale. Lato costa cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio aperture via via più ampie anche sui versanti padani, sempre soleggiato lungo le coste.

Venti: in mattinata fino a forti da nord sul centro-ponente, moderati o al più tesi altrove. Nel pomeriggio moderati o tesi da nord ovunque.

Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime, in aumento le massime.

Costa: min 16/22°C, max 25/30°C

Interno: min 8/16°C, max 23/28°C

Previsioni valide per: mercoledì 9 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nel pomeriggio nubi più consistenti sui rilievi.

Venti: al mattino deboli/moderati da nord, poi rotazione a sud con intensità debole.

Mari: poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature: generalmente stazionarie.

Tendenza per: giovedì 10 settembre 2020

Nel corso della giornata nuvolosità in aumento. Dalla sera possibili piovaschi sparsi. Temperature minime stazionarie, massime in calo.