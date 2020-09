Liguria. Alta pressione in rimonta e condizioni meteorologiche in netto miglioramento sulla nostra regione nei prossimi tre giorni.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 3 settembre avremo al mattino ancora un po’ di nubi sparse sulla regione, alternate ad ampie zone di cielo sereno senza precipitazioni. Nel pomeriggio graduale rasserenamento ovunque a parte qualche piccolo cumulo qua e la in sconfinamento da monte verso mare. Cielo sereno in serata.

Venti deboli o moderati da nord al mattino con qualche rinforzo sul settore centro-occidentale costiero. Nel pomeriggio venti deboli variabili o in regime di brezza. Mare da mosso a poco mosso, con moto ondoso in ulteriore calo. Temperature minime stazionarie, massime in aumento: sulla costa minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi; all’interno minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 21 e 25 gradi.

Domani, venerdì 4 settembre, tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli a regime di brezza, salvo temporanei rinforzi da nord al primo mattino sul settore centrale. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in lieve ed ulteriore aumento.

Infine, sabato 5 settembre ancora bel tempo ovunque con temperature stazionarie.