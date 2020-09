“È arrivato un bastimento carico di…”. Conoscete il tradizionale gioco di parole che si può fare anche in casa e per cui occorre solo un fazzoletto che deve tenere in mano il capogioco? Bene, perché questo fine settimana sarà proprio un bastimento pieno di “e…i”: eventi! Dalle fiere alle gare su due ruote a quelle “a palla”, dalle quattro ruote di lusso alla “gourmeria” la lista di carico elencherà di tutto e un po’. Quindi non ci resta che far attraccare la “barcata di roba” nelle nostre città e goderci il “bottino”.

Come ogni fine stagione l’appuntamento fisso a Savona è con le due giornate di shopping di “Desbarassu”, un appuntamento molto atteso dai commercianti per proporre ottime occasioni ai propri clienti e dal pubblico, sempre presente in gran numero per le vie della città. Inutile dire che le promozioni saranno veramente molto interessanti grazie all’impegno costante di tutto il settore commerciale per offrire sempre la miglior qualità a prezzi ultrascontati per l’occasione.

Il fine settimana di Varazze sarà pieno di bancarelle fiorite: sabato e domenica ci sarà infatti “Solaro in Fiore”. Il coloratissimo e ricco mercatino florovivaistico si terrà per tutta la giornata nell’omonimo quartiere. La manifestazione è organizzata dal Consorzio La Piazza in collaborazione con il Comune.

Pietra Ligure ospita le Enduro World Series di mountain bike: un fine settimana davvero unico con un programma fitto di appuntamenti agonistici in cui si sfideranno i migliori rider e team nazionali e internazionali. La cittadina ligure ospita sia una gara del nuovo format dedicato alle mountain bike elettriche EWS-E sia una tappa della serie agonistica EWS con mountain bike tradizionali. La gara elettrica si sviluppa su 9 prove speciali, il percorso della gara EWS tradizionale invece su 5 prove speciali.

Il concetto di scultura ha subito decise evoluzioni nel tempo fino ad includere al giorno d’oggi il design industriale, di cui l’automobile è uno degli aspetti più significativi. Per questo motivo il secondo incontro proposto agli appassionati di supercar dallo Sport Rally Team di Piero Capello ha per sottotitolo “arte in movimento”. Simili “sculture”, espressione del design automobilistico tra la fine del XX secolo e l’inizio del terzo millennio, sosteranno a Borgio Verezzi nel pomeriggio di sabato.

Le stanze di Palazzo Oddo ad Albenga riaprono le porte al pubblico e si animano con la mostra d’arte personale di Alessandra Carloni, curata da Francesca Bogliolo e da Matteo Scavetta e in cui l’artista presenta l’intera sua carriera artistica viaggiando dalla street art fino ad arrivare alle opere su tela e carta, come ad esempio le macchine volanti, che sembra tendere a tutti i costi fuori dalla cornice, in una direzione che si avverte come obbligatoria.

A Celle Ligure la Confederazione Italiana Agricoltori organizza gli incontri “L’olio e tutto quello che c’è da sapere” e “L’oro di Celle – Tra storia, mercato e nutrizione”. Teoria e pratica per la pianta di olivo e il suo trattamento, sempre più importante per olive e olio di qualità, saranno i temi al centro delle iniziative, che ripercorreranno anche elementi storici e culturali, le proprietà alimentari del prodotto e i suoi possibili utilizzi a tavola.