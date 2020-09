Melis (M5S) candidato sindaco a Savona? “Affascinato dall’ipotesi, pronto a mettermi a disposizione”

Savona. “Sono sicuramente affascinato dall’ipotesi e se ci fosse un progetto interessante e innovativo mi metterei a disposizione”. Ad Andrea Melis, vicecapogruppo del M5S in Regione e capolista candidato alle regionali nella circoscrizione di Savona, l’idea di correre alle prossime elezioni amministrative savonesi (nel 2021) piace e non fa nulla per nasconderlo.

Attualmente impegnato nella campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali, Melis volge il suo sguardo anche al futuro (politico) della città della Torretta: “Ovviamente non basterebbe la mia eventuale disponibilità, ma certamente l’ipotesi di dare a Savona un nuovo progetto, anche simile a quello che stiamo sperimentando in Regione e a quello del Governo nazionale, è una ipotesi che trovo affascinante e sicuramente ne sarei onorato”.

Un’apertura, quella di Melis (che diventerebbe il candidato di un’alleanza tra centrosinistra e MoVimento), che va ad aggiungersi al complesso puzzle politico che si sta via via delineando in città, con alcuni protagonisti della scena politica savonese già scesi (di fatto) in campo. Nel Pd, ad esempio, ha già scoperto le carte Marco Russo (leggi QUI) svelando il suo “sogno di città”: nel proporsi come potenziale candidato sindaco del centrosinistra ha elencato come priorità comunità, cultura, città strategica e sviluppo. E sempre a sinistra c’è anche chi, come l’ex sindacalista Bruno Spagnoletti, ha annunciato la propria candidatura già un anno fa (leggi QUI).

Dall’altra parte, invece, tra i potenziali candidati pronti a correre per la poltrona di sindaco di Savona spicca il nome di Pietro Santi, attuale assessore della giunta Caprioglio e record-man di preferenze personali (l’ultima volta ne ha ottenute 800). Santi, in un’intervista rilasciata al nostro giornale, non ha fatto di certo mistero delle sue ambizioni: “Sì, sto pensando ad una mia lista” (leggi QUI). Ma il tam tam di voci negli ultimi tempi ha coinvolto anche l’attuale sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano: secondo molti dietro la sua scelta di sostenere pubblicamente Toti (QUI la sua prima uscita pubblica) ci sarebbe proprio una trattativa per essere il prossimo candidato sindaco del centrodestra a Savona.