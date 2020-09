Alassio. La “Città del Muretto” continua a puntare sui benefici degli sport in riva al mare e tra le onde, per conquistare il mercato degli over 65.

Il progetto “Marina di Alassio Sea Wellness Experience” punta a capitalizzare la risorsa mare per destagionalizzare l’offerta turistica, posizionandosi nel segmento wellness con proposte mirate al target “Silver”, il più conteso dalle aziende che operano sui mercati dei beni e dei servizi: dal turismo alla previdenza, dall’immobiliare all’agroalimentare.

La campagna di comunicazione ha preso il via con un point informativo, in Via Torino, a cura degli istruttori di vela Andrea Gavaldo e Flavio Pogliano, della marcia acquatica Lorena Rasolo e Maddalena Canepa e di Nordic Walking Graziano Marziano del Circolo Nautico al Mare di Alassio.

Il piano promosso dagli assessorati al Turismo, allo Sport e alle Partecipate con il sostegno della Marina di Alassio ha come obiettivo primario quello di ri-posizionare la ”Città del Muretto”, nel periodo autunno-primavera, nel segmento fitness e degli sport outdoor con proposte di soggiorni attivi per gli over 65, in grado di sopperire alla flessione del turismo climatico.

“Il progetto – come puntualizzano gli assessori Angelo Galtieri, Fabio Macheda e la consigliera allo sport Roberta Zucchinetti – punta a traguardare un piano di rilancio della bassa stagione incentrato sui benefici del mare e delle attività fisiche svolte sul bagnasciuga e tra le onde; “l’altro mare”, attraverso la marcia acquatica e il remise in forme, può rappresentare il vero valore aggiunto della “Città del Muretto “.

Il progetto sarà gestito dai presidenti della Marina Di Alassio e del Circolo Nautico Al Mare, Rinaldo Agostini e Carlo Canepa, con la consulenza del marketer Franco Laureri.