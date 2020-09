Magdi Allam a Loano per l’incontro con Fdi a sostegno di Barbara De Stefani

Loano. Il noto scrittore Magdi Allam a Loano 2 Village per l’incontro elettorale con Fdi a sostegno di Barbara De Stefani, candidata alle prossime elezioni regionali in Liguria.

Allam parlerà del suo ultimo libro “Stop Islam”, nel quale analizza le dinamiche più attuale della religione mussulmana nel contesto italiano ed occidentale: “Fermo restano il rispetto totale per tutte le persone islamiche, la conclusione è chiara: l’Islam è una religione incompatibile con il laicismo culturale di uno Stato di diritto occidentale e andrebbe messo fuori legge…”.

Quanto alle prossime elezioni regionali: “Ovviamente sono qui ospite di Fratelli d’Italia e per sostenere la candidatura di Barbara De Stefani: ho conosciuto personalmente il governatore Toti, per lui ho stimo e amicizia e credo, anche stando agli ultimi sondaggi, che possa farcela” conclude.

“Sono davvero felice della presenza di Magdi Allam, su temi delicati come integrazione e migrazione è un massimo esperto e conoscitore della materia e le sue parole rappresentano sempre un momento di riflessione importante e significativo” afferma la candidata di Fdi.

“Punterò su un ponente savonese ancora più forte, con riferimento alle infrastrutture: penso al raddoppio ferroviario così come alla Albenga-Predosa, indispensabile per allegerire il traffico sulle autostrade. Sono avvocato, ma da sempre legata alla piccola impresa: gestico uno stabilimento balneare e mai come negli ultimi mesi ho capito l’importanza di sostanere un tessuto economico e produttivo così decisivo per la nostra economia e per il nostro territorio: per i balneari è fondamentale uscire, una volta per tutte, dalla direttiva Bolkestein, dare certezze e futuro alla categoria” conclude.

E per Francesco Marabello, coordinatore di Destra sociale in Fratelli d’Italia: “Barbara De Stefani ha tutte le carte in regole per rappresentarci in Regione e speriamo di avere più consiglieri possibili come Fdi. Sono certo che il presidente Toti è lanciato verso una riconferma, ha governato bene la Liguria e ha dimostrato grandi capacità”