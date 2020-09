Ma tu non hai fame?

Il tempo passava e il mio opimo sederone continuava la sua crescita inesorabile.

Allo scoccare del nuovo millennio ero una ragazza sovrappeso, o meglio, una ragazza grassa. Eh, sì, la parola “CURVY” era ancora lontana dal farci sentire un po’ più accettate, mi sentivo semplicemente una povera e disperata cicciona alla ricerca del metodo dimagrante miracoloso.

LA DIETA DEL PUGNO

Semplice. Lineare. A prova di imbecille.

Puoi mangiare solo un pugno di qualsiasi cosa tu desideri mangiare.

Un pugno di pasta. Un pugno di verdura. Un pugno di carne.

Ok… quindi anche:

Un pugno di Nutella, un pugno di gorgonzola, un pugno di salsiccia di Bra messa su un pugno di pane, leggermente unto di un pugno di olio, aglio e spolverizzata con un pugno di parmigiano????

CHILI PERSI 0 CHILI PRESI 6 PUGNI CHE AVREI VOLUTO DARE A CHI MI HA CONSIGLIATO LA DIETA: TANTI

LA DIETOLOGA NAZI

La dietologa nazi ti obbliga a raccontare la tua giornata alimentare tipo e ti scruta da sotto gli occhiali con disgusto mentre ingenuamente le racconti che la parmigiana di melanzane a casa tua si addiziona con le polpette perché altrimenti risulta troppo leggera, e, non solo ti toglierà le polpette, la parmigiana e tutta la piramide alimentare, ma ti vieterà persino di passare nella stanza in cui si frigge, per non contrarre pericolose calorie per osmosi.

CHILI PERSI 10 CHILI PRESI 11

IL DIETOLOGO COMPRENSIVO

Il dietologo comprensivo nasconde dietro alla scrivania uno stomaco che con gentilezza e garbo potremmo decidere di definire: “IMPORTANTE”.

Ti formula una dieta nella quale a merenda ti mette il cioccolato e le gorgonzola e tu pensi che, WOW, lo hai sempre pensato che ci doveva essere un modo per dimagrire mangiando quello che ti piace, che forse finalmente è la volta buona…

Poi lo incontri. Lui. Il dietologo comprensivo. Fuori dalla tua focacceria preferita. Con un plaid di focaccia matrimoniale tra le dita grasse. Il maglione teso sullo stomaco importante e una macchia di olio sulla cravatta.

Ti guarda. Lo guardi. Un po’ gli vuoi bene. E gli allunghi di nascosto il biglietto da visita della dietologa nazi.

LE ANFETAMINE

La sede dell’appuntamento col medico ti viene comunicata con messaggio criptato solo un’ora prima dell’appuntamento stesso.

E già questo ti avrebbe dovuto far comprendere che qualcosina non andava.

La segretaria alla reception porta gli occhiali scuri e parla a bassa voce e il medico viene fatto entrare da una entrata sui vicoli.

E forse questo avrebbe dovuto dirti ulteriormente qualcosa ma guardi le tue cosce flaccide e lardose incastrate nella poltroncina e ti dici che chi sei tu per giudicare?

Esci da lì con una quantità di pillole pari al tuo peso specifico ma alleggerita prepotentemente nel portafoglio.

Ma non importa. I soldi non ti serviranno. Perché con le magiche pillolone del dottor X non avrai bisogno di cibo. Né di acqua. Né di nulla se non le pillolone stesse.

Al secondo giorno conversavo amabilmente di politica estera con un drago barbuto, al terzo giorno iniziai a pensare che nemmeno dormire fosse più necessario, al quarto avevo smontato il motore della macchina e pulito ogni vite e bullone coi cotton fiocc.

Al quinto giorno stramazzai al suolo.

CHILI PERSI 25 CHILI PRESI 40 MEDICO FINITO IN GALERA: UNO

