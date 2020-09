Lutto per la scomparsa di Fiorenzo Mosso, ultimo baluardo dei radio taxi di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Oggi (3 settembre) la comunità di Pietra Ligure si è svegliata con un velo di tristezza nel cuore, consapevole di aver perso una figura storica e amata da tutti.

Nella mattinata odierna, intorno alle 6,30, si è spento Fiorenzo Mosso. È mancato nella sua abitazione, dove da tempo combatteva contro un brutto male e dove, per sua volontà (ha chiesto alla famiglia di non essere ricoverato in ospedale), è voluto rimanere fino all’ultimo.

Erano presenti con lui la moglie, Maria Costantino, e la figlia, Mariangela. Mosso ha lasciato anche un altro figlio, Matteo, gli adorati nipoti Beatrice e Gioele, le sorelle e i fratelli.

Nato a Borgio Verezzi, ma pietrese di adozione, Fiorenzo si è spento all’età di 68 anni. Ultimo baluardo dei radio taxi di Pietra Ligure: un lavoro portato avanti con passione e dedizione per ben 42 anni, intervallato anche da un impiego presso i cantieri navali e da bagnino, ai bagni Lina.

La notizia si è sparsa velocemente a Pietra, suscitando il cordoglio di parenti, amici e conoscenti, che, numerosi, hanno già contattato la famiglia per dimostrare la propria vicinanza.

“Li ringraziamo tutti, – ha dichiarato la figlia Mariangela. – Tutte queste manifestazioni di affetto ci riempiono di felicità e orgoglio: sono la dimostrazione di come papà sia riuscito a entrare nel cuore delle persone. Uomo buono, sempre disponibile e con una parola buona per tutti”.

I funerali avranno luogo sabato, alle 15,30, nella chiesa parrocchiale N.S. del Soccorso in Pietra Ligure. Dopo la funzione, la salma proseguirà per l’Ara Crematoria.