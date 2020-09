Lutto ad Albisola, morto d’infarto il ginecologo Andrea Lugani

Albisola Superiore. Lutto ad Albisola Superiore e nel mondo della medicina savonese: questa notte infatti è mancato, a causa di un infarto, il ginecologo Andrea Lugani. Aveva 53 anni compiuti da pochi giorni.

Il malore questa notte intorno alle 4. Inutile l’intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Verde di Albisola.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1995 e specializzato in Ginecologia e Ostetricia nel 2000, era responsabile scientifico del programma di screening per la prevenzione del cervicocarcinoma della ASL2 Savonese, nonché rappresentante in Regione Liguria per la Provincia di Savona del gruppo di lavoro per il progetto di Screening Ligure per la prevenzione del cervicocarcinoma.