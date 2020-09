L’Usb dei vigili del fuoco solidale con Conapo: “Attività anti-sindacale del comando provinciale, pronti allo sciopero”

Provincia. “Sono sempre più estreme ed illegittime le posizioni del dipartimento dei vigili del fuoco contro i lavoratori, ma ancor più forte contro il sindacato che li rappresenta. Attaccare un Sindacato significa zittire i lavoratori, significa escluderli dalla partecipazione e pertanto commettere un reato contro la Costituzione”. Lo affermano i rappresentanti dell’Usb dei vigili del fuoco della provincia di Savona.

“Sono vari gli articoli della nostra Carta Costituzionale (amata nel mondo e calpestata in Italia da quelle figure, spesso apicali/dirigenziali che la calpestano più o meno consapevolmente in nome di obiettivi verticistici ed imposti da direttive regionali/nazionali) che regolano e disciplinano la vita e quindi l’inclusione dei lavoratori/cittadini, gli unici titolati alla sovranità dello stato italiano – aggiungono – Premesso ciò, per tornare alla denuncia di attacco al sindacato, si vuole con la presente ed in nome e per la difesa delle prerogative sindacali, schierarci a favore del Sindacato Autonomo dei Vigili del fuoco Conapo, che allo stato attuale risulta avere una vertenza per la problematica già denunciata anche da noi e per la quale si sta organizzando uno sciopero poiché rimasta inascoltata dal dirigente savonese”.

“Durante gli stati d’agitazione, l’amministrazione ha l’obbligo di arrestare tutte le attività legate alla vertenza, ma nello specifico, Emanuele Gissi, comandante pro-tempore incurante della legge che disciplina la materia, decide di inviare i futuri autisti obbligati a mansione aggiuntiva ed incurante della contrarietà degli stessi (alcuni tramite dichiarazioni scritte) a visita medica propedeutica al percorso formativo, come se conoscesse già gli sviluppi e gli esiti della vicenda”.

“Offriamo pertanto il doveroso supporto al sindacato Conapo per il più grande fine della tutela delle prerogative sindacali, costantemente attaccate dai datori di lavoro. Valutiamo ed invitiamo la Conapo ad una azione congiunta per una denuncia di attività antisindacale come da articolo 28 della legge 300/1970 meglio noto come statuto dei lavoratori. Auspichiamo uno sciopero congiunto, qualora la vertenza si chiuda senza un accordo a tutela del diritto del lavoro, che se così non fosse, significherebbe offrire la spalla all’amministrazione calpestando ulteriormente i diritti dei vigili del fuoco, per la quale l’Usb è normalmente attiva e presente per tutti i lavoratori di base”.