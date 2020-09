Alassio. Nella 56ª edizione del Palio Città della Quercia, a Rovereto, in Trentino, un altro successo internazionale per l’azzurra dei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo. La ligure delle Fiamme Oro domina in 12″90 (+1.1) confermando la sua regolarità di rendimento a questo livello, davanti alla statunitense Taaliyah Brooks (13″09).

Sempre fluida l’azione della 25enne alassina tra le barriere dei 100 ostacoli, sempre con il sorriso sulle labbra al traguardo. Anche il crono vincente di Rovereto è un risultato di valore, l’ennesimo nei dintorni di questa cifra, a undici centesimi dal primato stagionale.

Nettamente battuta l’americana Taaliyah Brooks (13″09) che fa la spola tra la pista e la pedana del lungo. Per il terzo posto Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli, 13″31) ha la meglio nei confronti di Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano, 13″36), entrambe non lontane dai propri limiti, e cresce ancora la 23enne Elena Marini (Team Treviso), 13″41 dopo il 13″44 degli Assoluti.