Alassio. Si è tenuto oggi il Galà dei Castelli a Bellinzona, in Svizzera. Ancora una volta ottima prestazione di Luminosa Bogliolo, in formato Golden Gala. L’alassina, ogni volta che gareggia, appare sempre vicinissima ad abbattere il record italiano dei 100 ostacoli, che è di 12″76.

Nel primo round del duello con l’olandese Nadine Visser prevale di un soffio la primatista mondiale stagionale ma il 12″82 della ligure delle Fiamme Oro è davvero gran tempo, anche perché ottenuto con vento nullo (0.0). È il quinto crono della sua carriera, a testimonianza della estrema regolarità su questi standard: il record italiano è soltanto a sei centesimi, il primato personale a quattro.

Per almeno otto ostacoli la campionessa italiana viaggia fianco a fianco con l’olandese Visser che stampa sul display un 12″79. Lo stesso faccia a faccia, o meglio fianco a fianco, si replicherà al Golden Gala giovedì pomeriggio.

“Come prima parte di gara è andata bene – commenta Bogliolo – però in fondo ho colpito l’ottavo ostacolo e non ho avuto la forza di reagire, mi sono fatta un po’ sbilanciare dalla botta e spero di rifarmi a Roma”.

Nella serata svizzera, buoni riscontri anche dall’altra azzurra Giada Carmassi (Brugnera Friulintagli), quarta con 13″30.