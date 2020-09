Luca Parodi è un calciatore dell’Alessandria

Alessandria. Nato e cresciuto a Savona, Luca Parodi, venticinquenne, classe 1995, comincia a dare i primi calci nell’Albisola. A undici anni passa al Savona, dove gioca negli esordienti e nei giovanissimi. Lo nota il Monza, che lo tessera a quattordici anni.

Dopo due annate in Lombardia, approda al settore giovanile del Torino, disputando l’ultimo anno di allievi e due stagioni in primavera. Nei granata raggiunge nel 2014 la finale scudetto.

Da lì il prestito all’Ancona, due annate nella vecchia Lega Pro. Dal 2016 al 2019 in Lombardia alla FeralpiSalò, sempre in Serie C.

A quel punto la chiamata del Cittadella, in Serie B. E l’ultima esperienza alla Ternana.

Ieri è giunta la notizia dell’ingaggio da parte dell’Alessandria (Serie C), un contratto triennale, dunque fino al 2023.