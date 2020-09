Loano, al via il corso per nuovi volontari della Croce Rossa Italiana

Loano. Si sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione per i nuovi volontari della Croce Rossa Italiana a Loano. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Loano.

Durante il corso saranno forniti cenni di diritto internazionale umanitario e alcune nozioni sulla storia della Croce Rossa Italiana; inoltre verrà fatto un excursus sui principi e sulle diverse attività portate avanti dall’associazione umanitaria a livello globale, italiano e loanese rispetto ai suoi obiettivi strategici (salute, sociale, gestione delle emergenze, diritto internazionale umanitario, giovani e sviluppo).

Al termine, i partecipanti diventeranno a tutti gli effetti volontari di Croce Rossa e potranno partecipare a tutte quelle attività per le quali non è prevista una formazione specifica. Non potranno prendere parte ai servizi di emergenza né salire sui mezzi di soccorso.

Il corso garantirà l’accesso ai corsi di primo livello di Croce Rossa che consentono di diventare operatori di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza ed operatori di protezione civile. Ciò permetterà di frequentare i corsi per operatori sociali generici, per la gestione delle attività rivolte al sociale.

Il corso avrà una durata complessiva di 26 ore, delle quali 12 dedicate a nozioni di primo soccorso. Le lezioni si terranno nei giorni 16, 18, 21, 23, 25 e 28 settembre dalle 19.30 alle 24 nella sala consiliare di Palazzo Doria. I partecipanti sono tenuti a rispettare le misure di sicurezza anti-Covid.

Durante la prima serata del corso, il giorno 16 settembre, ogni partecipante potrà informarsi sulle modalità di svolgimento ed avere risposta ai propri dubbi. Possono iscriversi i maggiori di 14 anni. Per farlo è necessario collegarsi e registrarsi sul portale nazionale (www.gaia.cri.it). Per ogni informazione è possibile contattare il comitato loanese della Cri tramite la sua pagina Facebook.

“Chiunque entri a far parte della Croce Rossa Italiana sceglie di mettersi in gioco per concorrere al bene comune, stare con chi aiuta, entrando a far parte di quella parte di comunità che decide di scendere in campo e con piccoli gesti dimostrare responsabilità verso il prossimo”, dicono dal comitato loanese.