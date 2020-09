Lite nel bar, taglia l’avversario alla testa e al polso con cocci di vetro: denunciato per lesioni aggravate

Cengio. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cairo, al termine degli accertamenti del caso, hanno deferito in stato di liberta M.S., 51enne di origine bosniaca residente a Cengio, per lesioni personali aggravate. L’uomo si è reso autore di una aggressione per futili motivi nei confronti di W.S, 26enne di Ceva ma residente a Cosseria.

L’aggressione è avvenuta nella notte del 26 settembre all’interno di un bar della località Isole di Cengio: il 51enne bosniaco ha colpito il 26enne con dei cocci di vetro, ne è seguita una lite che ha causato anche vari danni agli arredi del bar.

Quando i Carabinieri sono giunti sul posto la vittima era stata già soccorsa e portata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Savona, dove gli sono state diagnosticate ferite da taglio alla testa ed al polso sinistro giudicate guaribili in 10 giorni.