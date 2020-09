Lettera aperta ai cittadini di Loano: “Perché votare per Angelo Vaccarezza”

Sono Ino Tassara presidente dei Bagni Marini di Loano per c.a.20 anni,Dirigente del Sindacato Italiano Balneari Provinciale-Regionale e Nazionale, Assessore al Demanio, Ambiente, Arredo Urbano, Verde Pubblico e Manutenzioni del Comune di Loano dal 2011 al 2016 con il primo mandato del Sindaco Luigi Pignocca.

In questi ultimi giorni di campagna elettorale ho deciso di fare un po’ di chiarezza su molte parole lette ed ascoltate, quindi con molta Lealtà e Sincerità, che sono Valori sui quali ho costruito la mia vita, vorrei ricordare agli Elettori di Loano chi è ANGELO VACCAREZZA.

VACCAREZZA negli ultimi 25 anni ha cambiato il volto della nostra Città facendo diventare Loano una delle mete turistiche migliori della nostra Liguria. Da Assessore e Sindaco di Loano ha realizzato (cito solo le opere strutturali più importanti)uno dei Porti Turistici più grandi del Mediterraneo, le Dighe Soffolte, la Passeggiata, Piazza Italia (tra le migliori del circondario),LOANO Città dello Sport, non cito Eventi e Manifestazioni che però hanno portato Loano ad avere un enorme ritorno di immagine.

Da Presidente della Provincia ha aderito al progetto Europeo Prosper-Elena che ad oggi permette di fare a Loano una riqualificazione energetica di 6 edifici comunali con un investimento di circa 1.200.000 € totalmente finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti, un abbattimento dei consumi e una forte riduzione delle emissioni sull’ambiente.

Da Consigliere Regionale ha fatto in modo che al Comune di Loano arrivassero molte risorse per terminare lavori pubblici approvati. Alcune parole in più vanno spese per tutto il comparto Balneare, soprattutto oggi che che stiamo vivendo un difficile momento, se ANGELO VACCAREZZA non avesse investito il suo tempo e il suo lavoro per la nostra Città non avremmo mai potuto offrire delle vacanze serene ai nostri turisti che nonostante molti problemi attuali hanno dimostrato che Loano è una città che piace a molti.

Tutto quello detto finora è il passato fatto e realizzato da VACCAREZZA, ma molto bisogna ancora fare:le dighe vanno finite, come la passeggiata,le attuali vanno manutenzionate in maniera corposa e tutto questo ha bisogno di molti investimenti quindi dobbiamo Tutti insieme aiutare VACCAREZZA ad avere più peso in Regione Liguria perché ANGELO durante il suo percorso Amministrativo e Politico ha sempre dimostrato di essere una persona DEMOCRATICA e molto disponibile a qualsiasi tipo di DIALOGO con qualsiasi persona o soggetto giuridico/economico.

Perciò se gli elettori di Loano credono di riconoscere in VACCAREZZA una persona che ha fatto molto per la Nostra Città Tutti insieme dobbiamo aiutarlo ad essere ancora più forte in Regione perché Loano possa ancora SOGNARE nuove idee e nuovi progetti per renderla ancora più appetibile da turisti o imprenditori che in ogni caso producono economia e posti di lavoro. DOMENICA 20 e LUNEDÌ 21 Barrate il simbolo TOTI PRESIDENTE e scrivete VACCAREZZA. Grazie

Ino Tassara