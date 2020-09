L’endorsement di Prodi a Sansa: “Può portare in Liguria la spinta europea”

Liguria. Nelle ultime ore di campagna elettorale arrivano per Ferruccio Sansa, candidato del centrosinistra e del M5s, una serie di messaggi di supporto da parte di esponenti della politica nazionale. Uno di questi arriva dall’ex presidente della commissione europea e fondatore dell’Ulivo Romano Prodi.

“Credo sia indubitabile che la Liguria abbia bisogno di una bella spinta, si è chiusa, si è chiusa, si è chiusa e ora l’occasione per riaprirsi c’è – dice il “professore” – questo grande piano europeo che servirà molto alla Liguria se saprà approfittarne, un piano green che riorganizzi il suo territorio, che si basi sull’innovazione della ricerca, sulla valorizzazione dell’entroterra e sul riequilibrio”.

“Le risorse per questo – continua Prodi – arrivano soltanto dal grande piano europeo e Ferruccio Sansa è colui che può dare quella spinta di cui la Liguria ha bisogno per il suo futuro, quindi questo è un invito ad aiutarlo”.

Anche il portavoce di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha diffuso un appello al voto in Liguria a favore di Ferruccio Sansa: “Un candidato intelligente e appassionato che ha messo a disposizione la sua esperienza per contribuire alla realizzazione di un’alleanza larga, un’esperienza unica in Italia e straordinariamente interessante”.

E Nichi Vendola, della direzione nazionale di Sinistra Italiana, aggiunge: “I cittadini liguri sanno che Sansa è davvero il simbolo di un futuro diverso, capace di fermare i veri nemici della Liguria: la cementificazione che sta sfregiando la bellezza e accrescendo il dissesto idrogeologico del territorio, le infiltrazioni mafiose che divorano il mondo degli appalti, l’opacità di chi mentre finge di occuparsi della salute dei cittadini smantella pezzi di sanità pubblica per affidarla ai privati, come è accaduto nella vicina Lombardia. Eccola la faccia più vera e cattiva della destra: è la faccia degli interessi a cui bisogna opporre il viso sorridente della trasparenza, dell’onestà, dell’amore per la propria comunità. Quel viso è il viso di Ferruccio Sansa e di tanti candidate e candidati impegnati impegnati a sostegno della lista Linea Condivisa – Sinistra per Sansa”.