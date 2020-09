Legambiente, anche a Sassello volontari in azione per “Puliamo il Mondo”

Sassello. Anche il savonese aderisce all’iniziativa battezzata “Puliamo il Mondo“, in concomitanza con la Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, indetta per tutto il week-end del 25-26-27 settembre.

La storica campagna di volontariato ambientale è organizzata dal 1993 in Italia da Legambiente e chiamerà all’azione in tutta la Penisola tantissimi volontari e cittadini per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi, per lanciare insieme un messaggio di speranza e di futuro sostenibile al Paese duramente colpito nei mesi scorsi dalla pandemia.

Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica saranno al centro di questa 28esima edizione che non viene fermata dal Covid-19 nemmeno a Sassello. Sabato 26 settembre, infatti, il parco del Beigua Geopark organizza nel pomeriggio la pulizia delle rive del Lago di Gulli, uno dei geositi considerati dagli esperti più interessanti del parco. La partenza sarà a Sassello con le guide del parco.

Motto scelto per Puliamo il Mondo 2020 sarà “Per eliminare le tossine a volte basta un cestino. Fai l’attività fisica che fa bene a te ma anche all’ambiente”. Una frase semplice ma diretta per invitare le persone, dopo i lunghi mesi di lockdown e il periodo estivo, a fare un po’ di sana attività fisica iniziando con l’aiutare anche l’ambiente. Per quanto riguarda il kit di Puliamo il Mondo, la novità è che conterrà anche sacchi ad hoc, composti da oltre l’80% di plastica riciclata, e che si potranno usare per la raccolta di mascherine e guanti dispersi nell’ambiente. I sacchi sono offerti da Virosac, azienda specializzata nella produzione di sacchi Made in Italy e da anni sostenitrice di Legambiente.

L’edizione di quest’anno sarà “speciale” sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi. “Il virus ha certamente cambiato le nostre abitudini – dichiara Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria – ma non ha cambiato la nostra voglia di pulire il mondo e le iniziative in programma anche in Liguria lo dimostrano, certo lo faremo rispettando tutte le misure di sicurezza e di distanziamento indicate in questa fase post emergenziale. Il problema dei rifiuti, d’altronde è più attuale che mai, come dimostrano i dati della nostra indagine Park litter, e va affrontato continuando a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione e iniziative di cittadinanza attiva come fa da 28 anni Puliamo il mondo”.

Le iniziative si svolgeranno in alcuni siti della regione: “Da levante a ponente i nostri volontari saranno impegnati con guanti e sacchetti a raccogliere i rifiuti abbandonati su strade, spiagge, rivi e zone boscose – affermano gli organizzatori – Il debutto è stato domenica scorsa con la pulizia del lato antistante la Casetta rossa al Parco del Peralto al Righi e si proseguirà venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre. Tra le diverse iniziative segnaliamo venerdì 25 settembre in collaborazione con l’Associazione La Casa nel Parco dalle 10.00 alle 17.00 la pulizia del cortile della ex Caserma Gavoglio del Lagaccio e delle aree limitrofe. Sabato 26 settembre altri volontari saranno impegnati nella pulizia del porticciolo di Nervi dalle 9,30 alle 12,30 mentre a Borzonasca, il Parco dell’Aveto ha organizzato dalle 10,00 la pulizia delle sponde del lago di Giacopiane”.

Per partecipare alle iniziative è necessario registrarsi. A Genova i volontari di Legambiente Liguria potranno partecipare sabato 26 settembre alla giornata di pulizia nel Bisagno organizzata insieme agli Amici di Ponte Carrega e a Trashteam – Save The River, con la collaborazione di Genova Cleaner, Municipio IV Media Val Bisagno e Il meteorologo ignorante. L’appuntamento è alle 14 davanti a Decathlon di Marassi. Molte altre le iniziative sul territorio e quelle ancora in fase organizzativa consultabili su: https://www.puliamoilmondo.it/liguria-2020.