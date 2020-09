Albisole. I bambini indagano sull’ambiente, sull’edificio scolastico e scoprono il proprio territorio e città, propongono idee e suggerimenti alle amministrazioni e si impegnano in prima persona per la salvaguardia e il miglioramento del proprio ambiente di vita. Accade nelle Albisole ormai da 16 anni e neanche l’emergenza sanitaria ha impedito a bambini e insegnanti di portare a termine il progetto a distanza nello scorso anno scolastico. Oggi è stata consegnata ai bambini l’ambita Bandiera Verde, quale importante riconoscimento di eccellenza ambientale.

Dal 2004 i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina incentivano e supportano l’adesione degli istituti scolastici al percorso Eco-Schools, con il supporto del Centro Educazione Ambientale (CEA) Riviera del Beigua.

Foto 2 di 2



Nell’anno scolastico 2019/2020 hanno lavorato al percorso le scuole primarie, ormai “veterane”: i bambini delle attuali classi 5A e 5B della scuola primaria di Albissola Marina hanno sviluppato un percorso di conoscenza e valorizzazione dell’importanza del suolo nella prevenzione dei rischi naturali e del verde in città, al fine di comprendere che la città è la nostra “casa”, è fondamentale prendersene cura e il verde migliora la qualità della nostra vita; i bambini delle attuali classi 4A e 4B della scuola primaria di Albisola Superiore, tra i quali troviamo anche i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, hanno invece sviluppato un percorso di conoscenza e valorizzazione dell’ecosistema marino al fine di comprendere l’importanza della sua salvaguardia e della cura delle spiagge, attraverso comportamenti rispettosi dell’ambiente e plastic free. Dal punto di vista metodologico, il percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), costituisce l’occasione per realizzare esperienze di progettazione partecipata e cittadinanza attiva, in cui bambini e ragazzi possano essere attori importanti, ciascuno secondo la propria età. Se il progetto viene valutato positivamente dalla FEE, questa conferisce alla scuola la “Bandiera verde” quale riconoscimento di eccellenza ambientale.

Il coinvolgimento di tutti gli alunni viene garantito dall’impegno delle classi-pilota, che seguono più da vicino la progettazione e lo svolgimento del programma e si incaricano di farne partecipi tutti i compagni e le relative famiglie. Ampio spazio viene sempre dato al dialogo ed al coinvolgimento dell’Amministrazione, delle famiglie, delle Associazioni e dei soggetti presenti sul territorio locale.

Eco-schools viene poi integrato con le altre esperienze di educazione alla sostenibilità e partecipazione portate avanti dalla scuola. Il CEA Riviera del Beigua agisce in questo contesto come referente di livello locale per il progetto, fornendo un supporto didattico ed operativo attivo alle scuole coinvolte.