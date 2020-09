Bentrovati amici di IVG con il contro consueto appuntamento con le nostre guide! Adesso che l’estate è terminata, è il momento di pensare al Back to School, e per questo abbiamo pensato di proporvi una guida alla ricerca delle migliori agende per il rientro a scuola.

Questi prodotti, oltre ad esser perfetti per il rientro a scuola, si adattano anche al ritorno in ufficio e presentano numerose soluzioni perfette per organizzare una lunga e fitta giornata di impegni. Per mantenere questa selezione di articoli il più versatile e variegata possibile, abbiamo realizzato una selezione di agende più da “ufficio” con dei modelli classici da tenere sempre sulla scrivania, oppure in borsa tra un appuntamento e l’altro. Abbiamo anche selezionato prodotti che, grazie ai loro colori vivaci e varietà di contenuti, invece assumono un taglio più studentesco, conquistando i più giovani..

Senza volerci dilungare oltre, siete pronti per lo shopping? Allora mettetevi comodi e preparatevi a leggere quali sono le migliori agende per il ritorno a scuola! Si comincia!

Le migliori agende da acquistare

Agenda giornaliera

La prima delle agende che vogliamo prendere in considerazione è questo modello giornaliero, il più completo e richiesto anche a causa del grande spazio ad ogni pagina dove poter segnare i propri impegni su carta bianca ed a righe. Sono presenti tutti i giorni della settimana, comprese le domeniche, tutti in italiano e come se non bastasse alla fine dell’agenda si può trovare un riepilogativo mensile. La copertina di questa agenda è composta da una resistente fodera imbottita che conferisce un aspetto formale e resistente. Acquistando questa agenda si riceveranno in regalo un calendario annuale, degli adesivi ed una penna touch!

Clicca qui per acquistare l’agenda giornaliera

Agenda Settimanale

Con questa elegante e professionale agenda settimanale, di formato A5, in appena due pagine vi ritroverete la riproduzione di una settimana, con la possibilità di poter appuntare note ed appunti. Oltre al pratico anello portapenne di qualità posto di lato, l’agenda è coperta da un resistente chiusura elastica, che premono la copertura antiscivolo in crosshatch ed al suo interno contiene la bellezza di due segnalibri. Oltre ai vari fogli della spessa carta che compongono le pagine, si può trovare,nella seconda di copertina per l’esattezza una speciale tasca interna, in grado di contenere alcune carte o documenti di piccole dimensioni.

Clicca qui per acquistare l’agenda settimanale

Agenda Moleskine

L’agenda 2020/2021 realizzata da Moleskine è un articolo che copre 18 mesi, da luglio 2020 fino a dicembre 2021, e permette, nelle sue ampie pagine, di organizzarsi attraverso numerosi impegni. Questa agenda, disponibile anche in formato large da 13x21cm, è caratterizzata da una copertina morbida e gli iconici angoli arrotondati con tanto di chiusura ad elastico, mentre all’interno tutte le pagine sono composte da una carta da 70 g/m² color avorio che permettono una grande organizzazione. Infine sono presenti anche 295 sticker come inserto speciale, per personalizzare il proprio daily planner, con tanto di lettere dell’alfabeto e tante immagini differenti.

Clicca qui per acquistare l’agenda Moleskine

Agenda Tascabile

Senza dubbio l’agenda più piccola fra quelle che vi abbiamo proposto, questo articolo è fatto appositamente per coloro che vogliono pianificare tutta la loro settimana, mentre sono in giro. Ed ecco che questo pratico diario tascabile quasi di formato A6, in appena 16x10x1,5 cm arriverà in vostro aiuto! Con il suo pratico design settimanale, questa particolare agenda è in grado di essere inserita in qualsiasi borsa o zaino di lavoro senza intralciare spazio, e la copertina rigida la rende resistente alla maggior parte degli urti.

All’interno poi si trovano oltre che due segnalibri, uno nero ed uno grigio, una comoda tasca posteriore bianca per contenere i fogli, ed un pratico passante per penna nero.

Clicca qui per acquistare l’agenda tascabile

Comix

Il diario Comix da 16 mesi è la soluzione più classica per chi vuole affrontare il rientro a scuola con leggerezza e divertimento, infatti all’interno della copertina rigida, con una frase sempre differente in base al colore, si nascondono molti contenuti. Infatti nelle oltre 500 pagine è possibile trovare tante curiosità, interviste, fumetti ed anche le famose pagine con gli sticker, in modo da poter colorare e personalizzare il diario. Il formato 13×17,8 rende questo diario l’acquisto perfetto per tutti coloro che necessitano del minor spazio possibile all’interno della propria borsa o zaino a fronte di tanto spazio dove voler scrivere.

Clicca qui per acquistare Comix

Smemo

Smemo, o smemoranda per i più nostalgici, è un diario che da anni accompagna gli studenti nel loro viaggio scolastico, ed anche quest’anno è tornata più carica che mai! Questo diario da 16 mesi dalle dimensioni 11 x 15 cm, è composto da una caratteristica copertina bicolore, che si può scegliere fra un vasto numero di opzioni, e che permette al possessore di scatenarsi con la creatività decorando e personalizzando al massimo, mentre al suo interno è possibile trovare giochi, approfondimenti e persino curiosità.

Clicca qui per acquistare Smemoranda

ScuolaZoo

Chiudiamo la nostra selezione di agende e diari con quello più irriverente e fuori dal sistema, stiamo parlando del diario ScuolaZoo. Infatti questo diario non si rivela un semplice “strumento per annotare i compiti” ma diventa un vero e proprio compagno di avventure, grazie alla presenza di numerosi giochi, meme inediti, i famosi bigliettini e tanti contenuti speciali pensati esclusivamente per chi lo possiede. Questo diario si può trovare con 6 colori proposti e con la possibilità di scegliere se acquistare il modello Classic, da 11 x 15 cm, oppure quello Giant da 13×17 cmq.

Clicca qui per acquistare il Diario ScuolaZoo