L’Avis di Finale Ligure dona tre monitor alla cardiologia del Santa Corona

Pietra Ligure. Sono stati consegnati oggi pomeriggio con una breve cerimonia i tre monitor che l’Avis di Finale Ligure ha deciso di donare al reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Corona diretto dal dottor Shahram Moshiri.

Dichiara Moshiri: “Vorrei ringraziare di cuore l’Avis di Finale per questa importantissima donazione: si tratta di 3 monitor dotati di una tecnologia molto avanzata che verranno utilizzati per i pazienti che escono dalla terapia intensiva per spostarsi nel nostro reparto di degenza. Non è la prima volta che Avis ci offre il suo sostegno: in passato abbiamo ricevuto 1 sonda ecografica ed altre strumentazioni importanti per l’attività di reparto.”

E ancora aggiunge “Ci tengo a ringraziare anche il dottor Paolo Cavagnaro per l’attenzione e la sensibilità verso le esigenze della nostra struttura: grazie al suo impegno sono state acquistate altre apparecchiature ed eseguite fondamentali opere di ristrutturazione.”

Grazie alla donazione Avis ed ai recenti acquisti fatti da Asl2 quasi si completa la dotazione monitor di tutti i letti di degenza presenti in reparto.