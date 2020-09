L’Asd Cairese 1919 ha un nuovo vicepresidente: Giuseppe Castiglia

Cairo Montenotte. Nuovo ingresso nell’organigramma societario dell‘Asd Cairese 1919: Giuseppe Castiglia ricoprirà il ruolo di vicepresidente.

Imprenditore nel campo della logistica, Castiglia è un grande appassionato di calcio ed è entusiasta di cominciare una nuova avventura all’insegna del gialloblù.

Il presidente Mario Bertone presenta così Castiglia: “Giuseppe è un amico, un imprenditore che si interessa del ramo logistico dei trasporti, è un appassionato di calcio. Ci siamo incontrati, ha manifestato l’idea di darci una mano anche lui e quindi questa sera faremo una riunione e lo metteremo come vicepresidente, quindi avrà un ruolo importante all’interno della società“.

Castiglia spiega le ragioni del suo impegno: “La motivazione è che qua a Cairo Montenotte ho lavorato una vita, quando ancora facevo l’autista, prima di buttarmi nel campo della logistica e dei trasporti. L’anno scorso ho avuto occasione di conoscere il signor Bertone che mi è sembrato una persona seria, quindi, se posso dare una mano, lo faccio ben volentieri. Lavoro permettendo vedrò spesso la squadra“.

Riguardo alle prime tre uscite della Cairese: “Mi è sembrata una squadra valevole. Non ho mai avuto una squadra in Eccellenza, prima ero in Seconda Categoria, però mi sembra una squadra molto valevole, molto forte soprattutto in attacco” conclude il neo vicepresidente.