Lascia il nipote di nove anni da solo nella sala giochi in cui lavora: nonno denunciato dalla Polizia di Stato

Savona. Si è allontanato dalla sala giochi di cui è dipendente lasciandovi (completamente da solo) il nipote di soli nove anni. Per questo è stato denunciato con l’accusa di abbandono di minore. Protagonista della vicenda un uomo di origine cinese.

Nei giorni scorsi i poliziotti dell’unità operativa della divisione di polizia amministrativa hanno effettuato un controllo in una sala giochi di Savona.

Entrando nel locale, regolarmente aperto al pubblico e con all’interno una decina di slot machine, gli agenti hanno trovato quale unico “responsabile” un bambino di nove anni di origine cinese.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il bambino (che comprende l’italiano con difficoltà) sarebbe stato lasciato nel locale dal nonno, a cui i genitori avrebbero affidato il bimbo in quanto impegnati a Bergamo per lavoro. Il nonno, dipendente della sala giochi, ha lasciato di fatto il minore solo nel locale, in sua assenza.

Alla luce di quanto constatato, il bimbo è stato affidato ai genitori nel frattempo contattati e rientrati da Bergamo, mentre per il nonno è scattata la denuncia penale per abbandono di minore.

Il rapporto sull’accertamento effettuato e sulle violazioni riscontrate in materia di gestione della licenza comunale per la sala giochi è stato trasmesso al sindaco di Savona ed all’Ufficio Monopoli di Genova, competenti per l’adozione di successivi provvedimenti.