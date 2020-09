L’Albenga prevale per 3 a 2 nel test con la Voltrese

Albenga. Albenga batte Voltrese 3 a 2: è questo il risultato finale dell’allenamento congiunto di ieri sera tra i bianconeri, pronti per affrontare l’Eccellenza, e i gialloblù, squadra di Promozione.

Ad aprire le marcature al Riva è stato ancora Márquez al 10°, ma al 16° è arrivato il pareggio dei genovesi con Becciu. A firmare il raddoppio ingauno ci ha pensato nuovamente Márquez al 25°: il primo tempo si è così concluso 2-1.

Nel secondo tempo le reti che hanno fissato definitivamente il risultato: al 58° il tris di Nardi, all’85° il secondo gol della Voltrese firmato da Navone su calcio di rigore.

Il prossimo appuntamento per l’Albenga è in calendario per domenica 6 settembre con la presentazione ufficiale della prima squadra. Ad ospitare l’evento, il cui inizio è fissato alle ore 19,15, sarà sempre lo stadio cittadino. A seguire, alle 20, un altro test per il team ingauno: avversaria sarà la Golfo Dianese, formazione che milita in Promozione.

Il tabellino:

Albenga – Voltrese Vultur 3-2 (p.t. 2-1)

Reti: 10° Márquez (A), 16° Becciu (V), 25° Márquez (A), 58° Nardi (A), 85° Navone (V).

Albenga (primo tempo): Alberico; Gargiulo, Cocito, Garbini; Balleri, Carro Gainza, Fonjock, Brignone, Gaglioti; Nardi, Marquez.

Albenga (secondo tempo): Berruti; Gargiulo (28° Zecchino), Garbini (35° Calcagno), Olivieri; Balleri (28° Romano), Grandoni, Fonjock (21° Vignola), Brignone, Gaggero; Nardi (35° Basile), Márquez (21° Di Bella).

Allenatore: Alessandro Grandoni.

Voltrese Vultur: 1 Lepri, 2 Arcidiacono, 3 Tripi, 4 Drago, 5 Cardone, 6 Sanna, 7 Molinari, 8 Ferrari, 9 Zamana, 10 Becciu, 11 Bianchino.

A disposizione: 13 Papapicco, 14 Scatassi, 15 Piccardo, 16 Gaspari, 17 Navone, 18 Carta, 19 Di Placido, 20 Angius.

Allenatore: Enrico Ragni.

In contemporanea, allo stadio Olmo-Ferro, terreno di casa di entrambe le squadre, il Celle Riviera, team che giocherà in Promozione, ha vinto per 1 a 0 sul Varazze Don Bosco, squadra neopromossa in Eccellenza.