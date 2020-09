L’Alassio FC non scompare: ha una nuova proprietà

Alassio. Alcune notizie di calcio, in breve.

Oggi, sabato 12 settembre, il Vado disputerà al Chittolina una partita amichevole con il Chieri, formazione piemontese che milita in Serie D. La gara, che inizierà alle ore 15, verrà giocata a porte chiuse nel rispetto del Dpcm sulle misure anti Covid.

In Eccellenza, l’Alassio FC va avanti: smentite le voci di un possibile ritiro. L’ex presidente Fabrizio Vincenzi ha ceduto la società a Stefano Ragazzoni, che nella stagione 2017/2018 era stato direttore generale dell’Argentina. L’allenatore sarà Marcello Casu, classe 1971, ex attaccante tra i professionisti ed ex tecnico di Gaeta, Grottaglie, Termoli, Argentina, Massese e Pomigliano. La nuova dirigenza dovrà al più presto allestire una squadra; non è noto se domani il team alassino si presenterà ad Ospedaletti.

Sul fronte mercato, si muove ancora il Vadino FC, squadra di Seconda Categoria. La formazione arancionera ha tesserato Xhoni Fejzillari, difensore classe 1999, ex delle giovanili dell’Albenga, e l’esterno di attacco classe 1994 Ismail Madidum. Entrambi provengono dalla San Filippo Neri.

Nella foto: Xhoni Fejzillari e Ismail Madidum con l’allenatore Alessandro Giunta