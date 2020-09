Ladri “giardinieri” in azione all’Idealservice di Cairo: rubati 20 mila euro di macchinari

Cairo Montenotte. Furto nella notte nel deposito mezzi di Idealservice di via Brigate Partigiane, è stato rubato un fiat ducato contenente attrezzatura da giardinaggio. Un bottino che, senza contare il valore del mezzo, “supera i 20 mila euro” dichiarano dalla cooperativa addetta alla raccolta differenziata.

Intorno all’una, i ladri si sono introdotti nella sede rompendo i portoni d’ingresso degli uffici con un piccone, poi abbandonato nel sito. Alle 1:12 (come si evince dai satellitari dei mezzi) hanno spostato alcuni camion per avere lo spazio necessario per uscire dal deposito con il fiat ducato, contenente tagliaerba, rampe, trattorini, decespugliatori, rasaerba. Ma non si sono fermati qui. All’interno degli uffici è stato sottratto anche un computer. Da veri “Lupin” i ladri non hanno lasciato nulla al caso, arraffando anche gli spiccioli dai distributori di bevande. “Hanno preso solo due bottiglie, non avevano tanta sete” ironizzano da Idealservice.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Comando di Cairo Montenotte, a cui Idealservice ha formalizzato la denuncia, che stanno indagando sull’accaduto. “Purtroppo non abbiamo a disposizioni le immagini del furto, in quanto l’impianto di videosorveglianza è in fase di installazione da alcuni giorni. Speriamo di poter recuperare almeno il mezzo” ribadiscono dalla cooperativa