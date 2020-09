La recensione positiva: “Non sembra nemmeno di stare in Liguria, fanno cose strane come lo scontrino”

Borgio Verezzi. “La pizza ha una buona pasta, la mozzarella è buonissima, i camerieri sono molto gentili e disponibili. Sicuramente ritornerò“. Una recensione positiva “normale”, come tante, diretta ad una pizzeria di Borgio Verezzi. Lodi su cibo e servizio che non possono fare piacere. La sorpresa, però, arriva tra le righe, scoprendo quale considerazione hanno dei liguri i turisti.

Il cliente, infatti, si dice “piacevolmente stupito” dal locale. E tra le ragioni, oltre la qualità oggettiva, ce ne sono altre due. La prima è che di fronte alla gentilezza e disponibilità dei camerieri “non sembra nemmeno di stare in Liguria“. Un po’ triste, per la verità, ma tutto sommato non una sorpresa: della infelice “nomea” dell’accoglienza ligure, in fondo, siamo tutti consapevoli.

Ma il cliente milanese prosegue: “Fanno cose strane tipo emettere lo scontrino“. Come se la maggior parte dei locali in cui si è imbattuto fossero gestiti da evasori fiscali. Insomma, un giudizio decisamente lusinghiero per la pizzeria (che, almeno stando ai commenti successivi, merita le lodi ricevute), molto meno forse per una terra che mai come quest’estate ha subito danni di immagine incalcolabili dal punto di vista turistico.