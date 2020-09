Savona. Primo passo falso stagionale per la Rari Nantes Savona. La rinnovata formazione biancorossa, al debutto stagionale nel primo incontro del girone quadrangolare di Coppa Italia che ospita alla Zanelli, è stata battuta di misura dal Telimar.

La formazione allenata da Gu Baldineti è partita meglio, portandosi in vantaggio anche di due reti nel secondo tempo, sul 2-4. La Rari è riuscita ad agganciare i palermitani sul 5 pari, per poi passare a condurre 7 a 6 con una rete del neo acquisto Iocchi Gratta. Gli ospiti, però, hanno ribaltato ancora la situazione, arrivando alla fine del terzo quarto in vantaggio 7-8.

L’ultima frazione è stata molto concitata, ma le parate di Nicosia hanno frenato la rimonta savonese. A pochi secondi dal termine Giliberti in superiorità ha messo in rete il pallone del decisivo 10-11, piegando i biancorossi ormai decimati dalle espulsioni. Top scorer dell’incontro il neo acquisto savonese Fondelli, autore di quattro segnature.

Il girone D del preliminary round era stato aperto dal successo del Trieste sulla neopromossa San Donato Metanopoli. La matricola, che ha schierato l’ex savonese Lorenzo Bianco, ha mostrato buone qualità, ma i giuliani hanno avuto maggiore continuità. Era assente ancora Giovanni Bianco, che deve terminare di scontare la squalifica; i milanesi avevano a referto dodici uomini. Trieste, imponendosi per 15 a 11, ha così subito compiuto un significativo passo verso la qualificazione.

Di seguito i tabellini.

San Donato Metanopoli Sport – Pallanuoto Trieste 11-15

(Parziali: 4-6, 1-2, 2-2, 4-5)

San Donato Metanopoli Sport: Ferrari, Baldineti, Brambilla 1, L. Bianco, Di Somma 2, Ravina, Lanzoni 4, Monari 1, Busilacchi 2, Cimarosti, Caliogna 1, Cavo. All. Gambacorta.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic 4, Razzi, Turkovic, Diomei, Milakovic 5, Vico 2, Mezzarobba 2, Bini, Mladossich 1, Persegatti. All. Bettini.

Arbitri: L. Bianco e Piano.

Note. Usciti per limite di falli: Di Somma nel secondo tempo, L. Bianco nel terzo, Cimarosti e Razzi nel quarto. Superiorità numeriche: San Donato 5 su 12 più 4 rigori segnati, Trieste 10 su 20 più 3 rigori di cui 1 fallito.

Carige Rari Nantes Savona – Telimar Palermo 10-11

(Parziali: 2-2, 2-3, 3-3, 3-3)

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Patchaliev, Caldieri, Vuskovic 2, Molina Rios 1, Rizzo 1, Urbinati, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 1, Bragantini, Da Rold. All. Angelini.

Telimar Palermo: Nicosia, Del Basso, Galioto 1, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 3, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio, Damonte 3, Lo Dico 1, Migliaccio, Washburn. All. Baldineti.

Arbitri: Colombo e Fusco

Note. Espulso per proteste Rizzo nel quarto tempo. Usciti per limite di falli: Vuskovic, Campopiano e Occhione nel terzo tempo, Molina Rios nel quarto tempo. Ammonito per proteste Baldineti nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 7 su 14, Telimar 7 su 17.

Domani alle ore 10 si affronteranno Telimar Palermo e San Donato Metanopoli; alle ore 11,30 la Rari Nantes Savona sarà chiamata a vincere con Trieste per rimanere in corsa per la qualificazione. Passeranno il turno due squadre su quattro.